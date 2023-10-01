«Главное – помогать и избавлять от страданий»

- Буддизм – это не определенный свод правил, не только учение, но и наука.

Олег Дубик - лама буддийского дацана «Ринпоче багша» в Улан-Удэ, основанного уважаемой в буддийском мире личностью, сподвижником Далай ламы XIV Еше Лодой Ринпоче. В 20 лет Дубик приехал в Бурятию из Владивостока и поступил в Буддийский институт при Иволгинском дацане. После его окончания уже много лет занимается практикой буддизма.- Во Владивостоке у меня были друзья-единомышленники, которые организовали буддийскую общину. Иволгинский дацан держал связь с общинами, и когда начался набор в русскоязычную группу, нам сообщили об этом. Я приехал в Бурятию в 1991 году. Когда начал изучать буддизм, мне понравились ответы на интересующие меня вопросы, и я остался.После окончания института я четыре года преподавал студентам тибетский язык. Мне повезло - в Бурятию для возрождения буддизма прибыла группа тибетских лам во главе с Ело (Еше Лодой) Ринпоче. Тибетцы начали преподавать в Иволгинском институте, первом буддийском институте России. Я встретился с моим Учителем Ело Ринпоче, почувствовал очень большое вдохновение, получил огромный заряд энергии.- Учитель, который заложил в меня очень многое, открыл для меня буддизм, показал на своем примере, как можно достичь, опираясь на буддийскую практику, спокойствия, мудрости.В дальнейшем я не планировал остаться в Бурятии. Вернувшись домой, стал работать в Буддийском центре. Но в Приморье для меня, как буддийского ламы, было сложновато, регион православный. Через семь лет я вернулся в родную для меня Бурятию, начал служить в Жуд дугане Иволгинского дацана.- Родители не препятствовали. Конечно, вначале говорили, куда ты, так далеко, в Бурятию, для них это было непонятно. Сейчас уже поверили в меня, привыкли. Родственники в основном все христиане, буддизмом сильно не интересуются.- Да, конечно, есть. Потому что для пользования буддийскими методами не обязательно становиться формально буддистом, отказываться от родного, традиционного. Буддизм предлагает любому желающему свои методы: медитацию, упражнения по контролированию, концентрации ума, сознания. Если буддийские методы помогают, люди применяют их в жизни вместе со своей основной религиозной практикой.В последнее время ведется обширный диалог между буддистами и учеными, который поощряется Далай ламой, проводится много конференций, находится все больше общих тем для дискуссий, в частности, это связано с наукой познание о душе, о сознании.- Далай лама встречался с нами, русскими студентами, когда посещал в 1991 году Бурятию. Тогда Иволгинский институт находился в поселке Тапхар. В нашей группе обучались 16 человек, это был первый набор русскоязычных студентов. Были ребята со всей России, но в основном из западной части страны: Москвы, Петербурга, Белоруссии. Закончили учебу из нас только двое. Единственная встреча с Его Святейшеством памятна для меня и навсегда остается в сердце.- В Бурятии, в Монголии так повелось традиционно, что лама – не обязательно монах, тот, кто дал обет безбрачия. У нас запрета иметь семью нет.- Стараться все глубже и глубже изучать учение Будды, чтобы максимально помочь другим живым существам. Лама может помочь в разных ситуациях, но его помощь зависит от того, как он сам понимает и знает учение. Чем глубже понимает, тем больше может дать другим людям. Это стимулирует меня для изучения буддизма глубже, чтобы помогать все лучше и лучше людям избавиться от страданий.- На территории Бурятии и в Тибете одна традиция - Гелуг. Все одинаково в планах ритуалов, текстов.Буддизм родился в Индии и распространялся по всему миру. По мере его распространения суть осталась одинаковой. Основополагающие законы одни и те же, но вид разный. Например, в Китае буддизм так выглядит, в Таиланде по-другому. То есть буддизм адаптировался с культурами - становится более привычным для людей, которые живут в этих местностях, впитал местный колорит. Тибетский и бурятский буддизм ничем не отличаются, если есть отличия, то незначительные, лишь внешние.- Как известно, в нашей жизни самое сложное, от чего мы получаем постоянный стресс, это необходимость постоянного выбора. Что стоит делать или не делать, определиться с учебой, работой, местом жительства, возникает много вариантов выбора и человек теряется. В дацане помогаем определиться с выбором.Астрология буддизмом не приветствуется, это, скорее всего, дань традициям. Люди приходят в дацан, спрашивают о том, что их волнует, у многих сложилось представление, что нужно в дацане узнавать, когда хороший день для начинаний, когда свадьбу проводить или другие мероприятия, когда стричь волосы, какое имя дать ребенку. Мы все изучаем, даем ответы по астрологии, но это как бы второстепенно.В буддизме считается, что все, что мы испытываем сейчас, это плоды наших действий в прошлом. Все, что будет в будущем, зависит от того, что мы делаем прямо сейчас. А проблема в том, что мы совершаем действия бездумно, не контролируем свой ум, идя на поводу импульсов. Весь буддизм состоит из методов, которые позволяют нам развить свои способности, чтобы мы могли контролировать свой ум, применять правильное воззрение в каждый момент и достигать блаженства, избавляться от всех видов страданий. Наши поступки обусловлены нашими воззрениями, а не чем-то внешним, не тем, как планеты легли, и не по воле высшего существа, совершенно от нас не зависящего.- Война - совокупность действий разных людей. Жизнь каждого человека индивидуальна, и она зависит от того, какие действия он совершал в прошлой жизни и совершает в этой жизни.- С буддийской точки зрения, душа уходит, перерождается. Конечно, память о человеке остается. В Бурятии, я заметил, посещение кладбищ не практикуется, буддисты по традиции не посещают места захоронения. Но посещать место, где захоронено тело любимого человека, не возбраняется. Можно почтить его память, садить цветы, деревья. В память об усопшем можно зажигать лампадки, светильники в день его рождения, когда вспомнили о нем или он приснился вам. В течение 49 дней буддисты в дацане заказывают молебен, чтобы душа умершего смогла переродиться. Когда мы заказываем в дацанах молебен «Юроол» в память об умершем человеке, душа, которая переродилась в другом теле, чувствует это и человек с перерожденной душой ощущает поддержку, ему начинает везти в этой жизни. Тот, кто заказал молебен, благословил его на удачу.- В Бурятии люди мягче, более открыты, проще, спокойнее, добрее. Тибетская культура имеет, мне кажется, с бурятской много общего. И кухня одинаковая, молочно-мясная. В Приморье - море, океан, порты и люди более деловые, жестче, закрытые друг от друга.- Будда обладал такой чудесной способностью: он излагал буддизм доступно для любого человека с любыми склонностями, предрасположенностью. В буддизме много методов, которые может применить для себя любой человек. Буддийские методы работают, они эффективны. Буддизм может полностью изменить нашу жизнь. Полностью избавить от страданий.Самые простые методы немного облегчают существование, но не столь результативны. Человек, в принципе, ленивое существо, мы брызгаем чай, ходим на молебны, хотя на самом деле большинство людей обладает бОльшими способностями. И могут пользоваться методами, которые более эффективны. Быть буддистом - это понимать, что происходит, почему происходит, понимать взаимосвязь между действиями и последствиями.Фото: Сэржуни Дашижапова