В Бурятии осужденные женщины поставили спектакль

В пьесе женщины рассказали историю о четырех девушках-разведчицах и их командире против неизмеримого количества врагов, а также об особо важном задании по уничтожению фашистского узла связи. История основана на реальных событиях, что сделало рассказ о женщинах на войне особенно волнующим и проникновенным.

Премьеру посетили министр культуры Республики Бурятия Соелма Дагаева, заместитель министра спорта и молодежной политики Республики Бурятия Татьяна Парпаева, артист Государственного русского драматического театра им. Н. А. Бестужева Евгений Винокуров, ректор Буддийского университета Габжа лама Дымбрыл Дашибалданов, а также заведующий кафедрой театрального искусства и сценической речи ВСГИК Эдуард Манзарханов.

По окончании мероприятия гости положительно оценили сам спектакль, актерскую игру и реквизит, который был задействован для передачи духа того времени, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.





Фото: пресс-служба УФСИН по Бурятии