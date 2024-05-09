Общество 09.05.2024 в 16:14

В Бурятии в Меркитской крепости зацвела абрикосовая роща

Первые бутоны распустились 5 мая, сейчас у абрикосов пик цветения

A- A+
Текст: Лариса Ситник
В Бурятии в Меркитской крепости зацвела абрикосовая роща

Меркитская крепость — скальное образование на северо-западном краю Тугнуйской долины, недалеко от границы Мухоршибирского, Тарбагатайского и Селенгинского районов Бурятии. Из Улан-Удэ — час пути на автомобиле.

1aa4d514-cfab-4fff-ace2-a228f8c4d207.jpg

Люди поднимаются по тропе, любуясь цветущими абрикосовыми кустами, внешне напоминающими японскую сакуру, по дороге заглядывают в пещеры и в итоге добираются до вершины ближайшей, самой высокой скалы.

77d38999-eff2-4e7f-a49a-cec9987e72c5.jpg

У подножия скал установлена карта тропы, весь маршрут облагорожен камнями, стоят указатели и скамейки. В опасных местах стоят ограждения.


Фото:  vk.com/merkitskaya_krepost и "Номер один"


Теги
тарбагатайский район роща абрикос

Все новости

В Бурятии без света остался целый район
09.05.2024 в 16:49
В Бурятии в Меркитской крепости зацвела абрикосовая роща
09.05.2024 в 16:14
В Бурятии осужденные женщины поставили спектакль
09.05.2024 в 15:38
В Бурятии восстановили поврежденные опоры вблизи Ацагата
09.05.2024 в 15:19
В Улан-Удэ ЛВРЗ провел митинг, посвященный Дню Победы
09.05.2024 в 15:05
В Бурятии резко ухудшится погода
09.05.2024 в 14:14
В Улан-Удэ потушили пожар вблизи ст.Дивизионная
09.05.2024 в 13:57
В Улан-Удэ локализован пожар вблизи станция Дивизионная
09.05.2024 в 12:12
На севере Бурятии полыхает 2000 га леса
09.05.2024 в 11:52
В Улан-Удэ состоялся парад Победы
09.05.2024 в 11:29
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 мая

Читайте также
В Бурятии без света остался целый район

Электроэнергию отключили в Закаменском районе

09.05.2024 в 16:49
В Бурятии осужденные женщины поставили спектакль

Осужденные ИК-7 поставили спектакль «Не покидай меня» по балладе Алексея Дударева

09.05.2024 в 15:38
В Бурятии восстановили поврежденные опоры вблизи Ацагата

Их повредило штормовым ветром в ночь на 1 мая

09.05.2024 в 15:19
В Улан-Удэ ЛВРЗ провел митинг, посвященный Дню Победы

Мероприятие состоялось на площади Славы

09.05.2024 в 15:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru