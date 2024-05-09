В Бурятии в Меркитской крепости зацвела абрикосовая роща

Меркитская крепость — скальное образование на северо-западном краю Тугнуйской долины, недалеко от границы Мухоршибирского, Тарбагатайского и Селенгинского районов Бурятии. Из Улан-Удэ — час пути на автомобиле.





Люди поднимаются по тропе, любуясь цветущими абрикосовыми кустами, внешне напоминающими японскую сакуру, по дороге заглядывают в пещеры и в итоге добираются до вершины ближайшей, самой высокой скалы.





У подножия скал установлена карта тропы, весь маршрут облагорожен камнями, стоят указатели и скамейки. В опасных местах стоят ограждения.





Фото: vk.com/merkitskaya_krepost и "Номер один"



