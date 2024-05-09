Общество 09.05.2024 в 13:57
В Улан-Удэ потушили пожар вблизи ст.Дивизионная
Общая площадь, пройденная огнем, составила 98 га
Текст: Лариса Ситник
Благодаря слаженной работе сотрудников комитета ГО и ЧС, маневренных групп городского лесничества, федеральной противопожарной службы МЧС России, удалось оперативно потушить огонь и не допустить его распространения.
Напомним, вчера, 8 мая, днем в районе микрорайона Дивизионный возник лесной пожар. Как сообщали в мэрии города, туда были направлены дополнительные силы пожарной службы и маневренной группы администрации города.
Фото: администрация Улан-Удэ
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