В Улан-Удэ потушили пожар вблизи ст.Дивизионная

Благодаря слаженной работе сотрудников комитета ГО и ЧС, маневренных групп городского лесничества, федеральной противопожарной службы МЧС России, удалось оперативно потушить огонь и не допустить его распространения.

Напомним, вчера, 8 мая, днем в районе микрорайона Дивизионный возник лесной пожар. Как сообщали в мэрии города, туда были направлены дополнительные силы пожарной службы и маневренной группы администрации города.

Фото: администрация Улан-Удэ