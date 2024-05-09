В Улан-Удэ локализован пожар вблизи станция Дивизионная

Вчера, 8 мая, днем в районе микрорайона Дивизионный возник лесной пожар. Как сообщали в мэрии города, сейчас туда направлены дополнительные силы пожарной службы и маневренной группы администрации города.

Сегодня утром пожар удалось локализовать.

- Благодаря оперативной работе сотрудников ГО и ЧС, маневренных групп городского лесничества, федеральной противопожарной службы МЧС России, не допущено распространение огня. Сейчас производим дотушивание отдельных очагов внутри пожара, - сообщает мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Угрозы жилым домам и экономическим объектам нет. Ситуация осталась под контролем.