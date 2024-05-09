В Бурятии резко ухудшится погода

По данным Бурятского гидрометцентра, в ближайшие 3-9 часов и 10 мая по республике ожидается усиление северо-западного ветра до 24 м/с, по Селенгинскому району до 30 м/с, пыльные бури, осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные снегопады, налипание мокрого снега на проводах, установление временного снежного покрова, понижение температуры воздуха на 8 и более градусов. На перевалах гололедица, накаты.

10 мая по республике облачно с прояснением, ночью на большей части территории, днем местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, по северу местами сильные снегопады. Ветер северо-западный 9-14, в отдельных районах 19-24, по Селенгинскому району до 30 м/с, пыльные бури. Температура ночью 0, +5, местами -1, -6, днем +10, +15, местами +3, +8.

В Улан-Удэ ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы до 17-22 м/с. Температура ночью +1, +3, днем +10, +12.

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия призывает граждан и гостей республики соблюдать меры безопасности. При усилении ветра, находясь на улице, соблюдайте меры предосторожности. Рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния, выходов на туристические и горные маршруты. Не оставляйте детей без присмотра.

В случае необходимости оказания помощи пожарными и спасателями звоните по телефонам 101 или 112.





Фото: "Номер один"