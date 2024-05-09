В Улан-Удэ состоялся парад Победы

По традиции парад состоял из двух частей: прохождения двадцати одного пешего парадного расчёта и прохода более 30 единиц техники.

В параде приняли участие более тысячи человек и свыше 30 единиц боевой техники. Завершилось мероприятие пролетом авиагруппы из самолетов АН-24 и ИЛ-26 военно-транспортного авиационного полка, который дислоцируется в Улан-Удэ.

По традиции военный парад открыла знаменная группа, которая под музыку песни «Священная война» внесла государственный флаг России и копию легендарного Знамени Победы.

Командующий парадом – начальник отдела боевой подготовки 36 общевойсковой армии полковник Михаил Михайлович Никитин и временно исполняющий обязанности начальника штаба 36 армии полковник Андрей Викторович Кандауров совершили объезд парадных расчетов войск на площади Советов.





Военный парад соединений и воинских частей Улан-Удэнского гарнизона принял временно исполняющий обязанности командующего 36 общевойсковой армией полковник Игорь Викторович Сокол.

Темп и ритм движения парадных расчётов на площади Советов задавал взвод барабанщиков Семьдесят пятой гвардейской бригады управления.

Именно барабанщики открывали 24 июня 1945 года исторический парад на Красной площади в Москве.

Торжественным маршем по брусчатке площади прошли военнослужащие Вооруженных сил Монголии.

Вклад наших соседей в Победу в Великой Отечественной войне огромен. С самого начала войны страна оказывала всестороннюю помощь Советскому Союзу: отправляла на фронт продовольствие, лошадей, оплачивала строительство танков и самолетов.

На главной площади республики прошли воины 35 гвардейской зенитной ракетной бригады.





Почетное звание «гвардейская» бригада заслужила успешным выполнением боевых задач в ходе проведения специальной военной операции. 135 военнослужащих удостоены государственных наград, 32 военнослужащих бригады награждены «Орденом Мужества».

Торжественным маршем прошли военнослужащие – женщины, которые наравне с мужчинами выполняют задачи служебной деятельности.

Перед трибуной прошел парадный расчет 600-го военно-транспортного авиационного полка, вновь сформированного спустя четверть века.

Военно-транспортная авиация позволяет повысить мобильность и маневренность войск, обеспечивает быструю переброску личного состава, техники и грузов на большие расстояния и любом стратегическом направлении.

Перед центральной трибуной площади торжественным маршем прошел сводный парадный расчет представителей Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ»

Возглавил колонну педагог дополнительного образования Центра допризывной подготовки и патриотического воспитания города Улан-Удэ, участник боевых действий в Сирийской Арабской республике подполковник запаса Дмитрий Анатольевич Тырков.

Зрители и участники парада на площади Советов увидели прохождение боевой машины реактивной артиллерии БМ-13 «КАТЮША».





Солдаты третьего рейха называли ее «орган Сталина» из-за звука, издаваемого оперением ракет. Залпы «Катюши» приводили к панике войска фашистской Германии.

На площади Советов также продемонстрировали радиопеленгаторный центр «Р-700-Ц», предназначенный для высокоскоростного пространственного энергетического обнаружения источников радиоизлучений, радиоприема сигналов в системах связи.

По главной площади республики прошел символ мощи и совершенства советской боевой техники Великой Отечественной войны, легендарный танк – Т-34!





Этот танк принимал участие в боевых действиях при освобождении Смоленска, Минска и стран Европы. На его броне остались отметины от попаданий вражеских снарядов, как шрамы, напоминающие нам о войне.

Мимо трибун также прошла боевая техника войск радиационной химической и биологической защиты.

Разведывательные машины «БРДМ-2РХ» предназначены для ведения радиационной, химической и биологической разведки.

Сорок лет назад эти машины первыми приступили к ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Пройдя через горячие точки, разведывательные машины, и сегодня выполняют боевые задачи.

По площади прошла боевая техника 103 ракетной бригады, на вооружении которой состоит новейший оперативно-тактический ракетный комплекс «ИСКАНДЕР- М».





Это высокоточное оружие большой дальности, которое способно поражать цели с вероятным отклонением пять метров на расстоянии от пятидесяти до пятисот километров.

«Искандеры» отличает мобильность и минимальная вероятность их обнаружения даже средствами космической разведки.

В парадном строю была также колонна противотанковых ракетных комплексов «КОНКУРС».

Они предназначены для поражения современных бронированных целей на удалении до 4 километров.

Завершил военный парад демонстрационный полет в небе над площадью Советов самолетов АН-2 и ИЛ-76.