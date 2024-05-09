Общество 09.05.2024 в 15:05

В Улан-Удэ ЛВРЗ провел митинг, посвященный Дню Победы

Мероприятие состоялось на площади Славы

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Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ ЛВРЗ провел митинг, посвященный Дню Победы

Сегодня, 9 мая, Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод организовал и провел митинг, посвященный 79-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне. Почтить память павших на полях сражений, а также выразить уважение ветеранам и труженикам тыла пришли более тысячи человек.

Открыл митинг первый заместитель директора ЛВРЗ Евгений Червочкин.

- Дорогие труженики тыла, уважаемые заводчане! Сердечно поздравляю вас с 79-ой годовщиной победы в Великой Отечественной Войне. В героической летописи нашей страны День Победы занимает особое место. Проходят десятилетия, сменяются поколения, все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но победа в войне как символ национальной гордости, триумфа воинской славы и трудовой доблести является бесценным достоянием нашего народа. Память о войне стала для нас вечным примером патриотизма, образцового мужества и стойкости. Она делает нас сильнее, помогает осознать ценность каждой человеческой жизни, наполняет верой и неисчерпаемой силой нашего народа. Мы всегда будем помнить имена тех, кто отдал свои жизни ради свободы родной земли. В наших сердцах не иссякнет благодарность и преклонение перед подвигом ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла, а также всех тех, кто поднимал разоренную страну из руин и пепла. По сей день они дают нам пример воли к созиданию. Мы равняемся на них, защищая интересы нашей родины, постоянно работая во имя ее процветания. С особой теплотой обращаемся к нашим труженикам тыла как тем, кто пережил те страшные годы. Низкий поклон вам за героизм, великий труд, силу духа и мужество.

Уважаемые заводчане! В этот знаменательный праздник желаю вам и вашим близким доброго здоровья, счастья, благополучия, хорошего настроения!

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Также с обращениями к собравшимся выступили первый замминистра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии, председатель комитета по развитию промышленности и инноваций Алексей Унгаев, заместитель председателя Горсовета Анатолий Белоусов, руководитель администрации Железнодорожного района Николай Попов, депутат Народного Хурала Максим Бувалин, депутат Народного Хурала, советник директора завода Александр Флусов, депутат Горсовета Дмитрий Турченюк, председатель первичной профсоюзной организации ЛВРЗ Валентин Нарожный, председатель совета ветеранов ЛВРЗ Вера Мильченко и другие гости.

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Председатель первичной профсоюзной организации ЛВРЗ Валентин Нарожный рассказал, что на митинг пришли более 500 заводчан.

- Каждый год на площади Славы 9 мая мы проводим митинг. Для меня это очень важный праздник, поскольку у меня воевали и отец, и дедушка, - сказал Валентин Нарожный.

На митинге собравшимся напомнили о вкладе заводчан в победу.

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За годы войны на фронт ушли 4500 работников завода. Пока одни сражались на поле боя, другие отдавали все свои силы на трудовом фронте. С первых дней войн ЛВРЗ начал выпуск спецпродукции – полковых и батальонных минометов и авиабомб, санитарных и авиаремонтных поездов.

Наряду с выпуском военной продукции трудовой коллектив продолжал ремонтировать вагоны и паровозы, изготавливал запчасти для железных дорог страны. За годы войны заводчане вернули в строй более 270 паровозов и 1200 грузовых вагонов. За годы войны заводу трижды присуждалось Красное знамя Государственного комитета обороны.

Более 39 тысяч мужчин в Великой Отечественной войне потеряла Бурятия, из них 437 работников ЛВРЗ. Их имена высечены на пилонах Мемориала памяти работникам ЛВРЗ на площади Славы.

За проявленное мужество и храбрость 148 участников войны из Бурятии отмечены высокими наградами родины. Звание героя СССР получил 41 наш земляк, среди них и рабчоие завода - слесарь паровозосборочного цеха Сергей Орешков и кузнец-молотобоец, котельщик ПВРЗ Изот Вакарин, пять орденов боевого Красного знамени, 102 ордена Красной звезды, 32 ордена Отечественной войны, 31 «Орден Славы» различных степеней, 124 медали «За отвагу», 142 медали «За боевые заслуги».

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В память о погибших прозвучали оружейные залпы, к Мемориалу памяти работников ЛВРЗ возложили цветы, прошел праздничный концерт.


Фото: "Номер один"

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