Общество 11.10.2023 в 12:35

«Анестезиолог-­реаниматолог - это двойная ответственность»

Заведующая отделением по спасению жизней рассказала о новшествах профессии
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Текст: Валентин Соколов
«Анестезиолог-­реаниматолог - это двойная ответственность»
Ежегодно по всему миру 16 октября отмечают День анестезиолога-­реаниматолога. Он не только отвечает за наркоз при проведении хирургических операций, но и несет ответственность за поддержание и восстановление жизненно важных функций организма пациента. «Номер один» удалось поговорить с заведующей отделением анестезиологии и реанимации, которая рассказала о внедрении новых методов лечения.

ГБУЗ «Городская больница № 4» расположено в микрорайоне Восточный в здании, построенном еще в довоенное время - в 1937 году. Сегодня это одно из учреждений, включающих в своих подразделениях и поликлинику на 850 посещений в смену, и многопрофильный стационар на 180 коек, где работает более 600 квалифицированных специалистов.

Отделение анестезиологии и реанимации открыли в 1992 году. В анестезиологическом подразделении врачи оказывают комплекс лечебных и диагностических мероприятий, направленных на защиту пациента от операционной травмы. Там же специалисты поддерживают функции жизненно важных органов. А в реанимационном подразделении медики заботятся о тяжелобольных пациентах терапевтического профиля. Им оказывается помощь благодаря методам интенсивного лечения.

За ушедшие годы в больнице сменились поколения, главные врачи, заведующие отделениями. Одним из новых лиц стала Александра Леонидовна Манхирова. Именно она возглавила отделение анестезиологии и реанимации в непростое, «ковидное» время, когда количество коек в реанимации увеличилось с шести до 36. Сейчас больница несет службу оказания экстренной помощи — стационар дежурит три дня в неделю по профилям: терапия, неврология и кардиология — для всего города.


— Анестезиолог­-реаниматолог - это двойная ответственность. Чтобы выбрать именно эту специальность, у человека должно быть призвание. Потому что далеко не каждый врач может лечить тяжелобольных пациентов. Быть врачом анестезиологом­-реаниматологом действительно тяжело. Он должен уметь оказывать помощь и поступающим в реанимационное отделение пациентам, и проводить анестезиологические мероприятия. Именно поэтому данная специальность считается одной из самых сложных в медицине, - объясняет заведующая отделением Александра Манхирова.

Несмотря на то, что в отделение анестезиологии и реанимации попадают критически тяжелые пациенты, медики успешно справляются со своей работой. Сплоченный коллектив из восьми анестезиологов-­реаниматологов круглосуточно борется за жизнь каждого больного. В этом им помогает современное оборудование.

За последние несколько лет у службы «Городская больница № 4» значительно улучшилась материально-­техническая база. Произошло обновление аппаратов искусственной вентиляции легких, специальных кроватей и мониторов пациента и др. Появились новые аппараты, крайне необходимые для работы. Например, для проведения эфферентных методов лечения.

— Эфферентные методы позволяют разделять кровь на компоненты для ее очищения и последующего возврата пациенту с помощью специальной аппаратуры. Такие процедуры активно использовались в период COVID 19 и хорошо себя зарекомендовали. Например, отделение проводит плазмаферез на аппарате «Гемонетикс», а острый гемодиализ на аппаратах «Призмафлекс» и «Мультифильтрат», - рассказывает Александра Леонидовна.

Помимо эфферентных методов лечения специалисты отмечают успех и в регионарных методах анестезии. Освоены и теперь постоянно используются методы УЗ-­визуализации, в том числе при катетеризации магистральных сосудов - золотой стандарт в мире. Врачами отделения проводится и трахеостомия пациентам на ИВЛ.

Весь персонал отделения анестезиологии и реанимации стабильно повышает свою квалификацию. Очень многое в их работе зависит именно от сплоченности коллектива, важной частью которого являются медсестры­-анестезисты.

— Знания и навыки анестезиологических сестер и медбратьев не ограничиваются рамками какого­-то одного профиля. Они должны уметь абсолютно все. Делать перевязки, ставить катетеры, записывать ЭКГ, владеть всеми видами манипуляций. Их профессия - это предел требовательности к себе, ведь от слаженной работы в команде зависит жизнь пациентов, - объясняет заведующая отделением.

В ближайшие дни работников одной из самых сложных медицинских специальностей ждет профессиональный праздник. С которым их поздравляет заведующая отделением, врач анестезиолог­реаниматолог.

— День анестезиолога-­реаниматолога, который отмечают 16 октября - для нас больше чем праздник. Наша профессия одна из самых трудных в медицине. Она требует не просто большого количества времени, внимательности на дежурствах, но и больших эмоциональных затрат. Я поздравляю всех, кто отдает частичку своих душевных сил, и благодарю коллег за трепетное отношение к работе. Ведь именно от нас зависит жизнь человека! - поздравляет заведующая отделением анестезиологии и реанимации Александра Манхирова.

Фото из личного архива больницы
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