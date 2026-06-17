Выбираем солнцезащитные очки

«Каждое лето покупаю недорогие солнцезащитные очки, но часто они мутные, в них некомфортно. Как правильно выбрать очки, чтобы действительно защитить зрение?», Екатерина, Улан-Удэ

Солнцезащитные очки — это не просто красивая оправа. Ультрафиолет повреждает роговицу, хрусталик и сетчатку, причём даже в пасмурную погоду. Так что к выбору стоит подойти со всей серьезностью.

Ищите на дужке или линзе маркировку UV. Лучший вариант — UV400. Такие линзы блокируют все опасные типы ультрафиолета. Если увидели UV350 — знайте, что они задерживают только часть лучей, от самых опасных, но не от всех.

Офтальмологи советуют пластиковые линзы: они легче, прочнее и отлично защищают. Стекло тяжелее и может разбиться. Линзы должны быть без царапин и пузырьков. Проверьте: посмотрите через очки на любой предмет — изображение не должно искажаться.

Для яркого солнечного дня лучше всего подходят серые и тёмно-зелёные линзы — они не искажают цвета и не утомляют глаза. Жёлтые, розовые, голубые годятся для пасмурной погоды или сумерек: они повышают контрастность, но от солнца почти не спасают.

Степень защиты обозначается маркировкой Cat:

● Cat.1 — для пасмурного дня.

● Cat.2 — для повседневного ношения в городе.

● Cat.3 — для пляжа.

● Cat.4 — для гор и открытого моря. Водителям такие не подходят, они слишком темные.

Полезные бонусы — антибликовое покрытие (меньше бликов) и фотохромные линзы («хамелеоны»), которые сами меняют затемнение в зависимости от освещения.

Никогда не покупайте очки с очень темными линзами, на которых нет УФ-фильтра. В них зрачок расширяется, и внутрь попадает даже больше вредного излучения, чем если бы вы шли совсем без очков. Лучше носить прозрачные очки с защитой UV400, чем дешевые темные подделки. Это не экономия, а риск для здоровья.