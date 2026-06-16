Происшествия 16.06.2026 в 17:17

«Хамил и кидался на кондуктора»

В Новосибирске мужчина устроил дебош в автобусе
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Текст: КП-Новосибирск
«Хамил и кидался на кондуктора»
Фото: КП-Новосибирск
15 июня житель Новосибирска устроил дебош в автобусе №39 на перекрестке улиц Кирова и Бориса Богаткова. Предположительно, он был пьян или находился под действием наркотиков, сообщил КП-Новосибирск очевидец.

- Мужчина вел себя неадекватно. Он хамил кондуктору, кидался на нее. В какой-то момент достал купюру и начал пихать ей в лицо. Дети в транспорте испугались. Там был парень, он заступился, и они подрались. В итоге дебошира выгнали из автобуса, - рассказал очевидец.

По его словам, на этом мужчина не остановился. Он взял тазик, который вез с собой, и начал бить им автобус, сломав зеркало и дворники. Очевидцы вызвали сотрудников Росгвардии, те отвезли дебошира в КПЗ. Всего на него написали четыре заявления.

В пресс-службе Росгвардии по региону КП-Новосибирск подтвердили, что сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии выезжали на вызов о повреждении пассажирского автобуса. Прибыв на место, они нашли дебошира без сознания. Стражи порядка вызвали медиков. Скорая помощь госпитализировала мужчину в больницу.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону КП-Новосибирск сообщили, что водитель автобуса обратился в отдел полиции №6 «Октябрьский» с заявлением о повреждении имущества. Его обращение зарегистрировали. Сотрудники полиции сейчас проводят проверку по этому факту.


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