В поселке Бурятии рядом с жилыми домами разместили самодельную АЗС

В Мухоршибирском районе Бурятии компания организовала рядом с жилыми домами самодельную АЗС и производственную площадку для ремонта грузовиков. Коммерческая организация грубо нарушила экологические нормы, загрязнив и воздух, и почву в поселке Саган-Нур.

Как рассказали в прокуратуре республики, фирма не провела обязательный учет источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Кроме того, угольный склад и работающие двигатели не были поставлены на государственный учет. Старые автомобильные шины, угольную крошку и грунт, загрязненный нефтепродуктами, складировали в ненадлежащих местах.

- У компании не было договоров на вывоз мусора, паспортов опасных отходов и журнала их учета. Кроме того, на территории была обнаружена самодельная АЗС и выявлен грунт, загрязненный нефтепродуктами. Директору организации вынесено представление с требованием устранить все нарушения и выписан штраф на 70 тысяч рублей, - сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: нейросеть