Происшествия 17.06.2026 в 09:13
В пригороде Улан-Удэ вспыхнул мусорный полигон
Пожар произошел ночью
Текст: Карина Перова
Сегодня ночью произошел пожар на мусорном полигоне в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии. Сотрудники «ЭкоАльянса» обнаружили сразу несколько очагов в отдаленной зоне вблизи лесного массива.
На месте работают огнеборцы ПЧ-65 и ПЧ-43. Дополнительно задействована тяжелая техника – трактор, грейдер и два бульдозера, сообщили в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».
Площадь и причины возгорания уточняются.
«Временно не принимаются отходы физических и юридических лиц в связи с пожаром», - прокомментировали в «ЭкоАльянсе».
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