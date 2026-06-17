В пригороде Улан-Удэ вспыхнул мусорный полигон

Сегодня ночью произошел пожар на мусорном полигоне в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии. Сотрудники «ЭкоАльянса» обнаружили сразу несколько очагов в отдаленной зоне вблизи лесного массива.

На месте работают огнеборцы ПЧ-65 и ПЧ-43. Дополнительно задействована тяжелая техника – трактор, грейдер и два бульдозера, сообщили в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».

Площадь и причины возгорания уточняются.

«Временно не принимаются отходы физических и юридических лиц в связи с пожаром», - прокомментировали в «ЭкоАльянсе».