В Улан-Удэ вновь забил родник на тропе «К источнику молодости». Об этом сообщили в МБУ «Городское зеленое строительство».

Несколько лет назад родник, давший название этому месту, пересох. Казалось, что его история осталась лишь в воспоминаниях местных жителей. Но природа преподнесла приятный сюрприз – источник снова наполнился водой и радует гостей тропы.

По дороге к роднику можно увидеть множество красивых цветов, деревья с яркой летней листвой и, если повезёт, встретить белочку. В конце маршрута обустроена зона отдыха с амфитеатром, костровищем, беседкой и малыми архитектурными формами.