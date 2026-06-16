Общество 16.06.2026 в 17:31

В Улан-Удэ вновь забил родник на тропе «К источнику молодости»

Он пересох несколько лет назад
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Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ вновь забил родник на тропе «К источнику молодости»
Фото: МБУ «Городское зеленое строительство»

В Улан-Удэ вновь забил родник на тропе «К источнику молодости». Об этом сообщили в МБУ «Городское зеленое строительство».

Несколько лет назад родник, давший название этому месту, пересох. Казалось, что его история осталась лишь в воспоминаниях местных жителей. Но природа преподнесла приятный сюрприз – источник снова наполнился водой и радует гостей тропы.

По дороге к роднику можно увидеть множество красивых цветов, деревья с яркой летней листвой и, если повезёт, встретить белочку. В конце маршрута обустроена зона отдыха с амфитеатром, костровищем, беседкой и малыми архитектурными формами.

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