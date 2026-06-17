В Бурятии экс-министр Гоге и его супруга заплатят государству почти 5 млн рублей

Бывший глава Минтранса Бурятии Александр Гоге, уже получивший реальный срок за коррупцию, попал под новый удар. Вслед за уголовным приговором последовал гражданский иск прокуратуры – и суд обязал экс-чиновника вместе с женой вернуть в бюджет 4,8 млн рублей. Деньги, поступившие на их банковские счета в 2022–2024 годах, оказались «неподтвержденными». Законных доходов, чтобы объяснить такие суммы, у семьи не нашлось.Карьера Александра Гоге рухнула стремительно. В мае 2025 года его задержали по обвинению в коррупции. А уже через несколько дней министра уволили с поста «в связи с утратой доверия». Формулировка прозвучала убийственно для любого чиновника: Гоге не принял мер к урегулированию конфликта интересов при заключении подведомственным учреждением контракта с аффилированной ему организацией.В апреле 2026 года Железнодорожный районный суд вынес приговор. Гоге и его подельники – экс-глава «Бурятрегионавтодора» Владимир Соснин и директор строительной компании «Доринвест» Эдгар Закарян – признаны виновными в превышении должностных полномочий. Схема была классической: чиновники обеспечили нужной фирме победу в торгах на ремонт дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита, сливали конфиденциальную информацию, создавали «тепличные» условия. Контракт стоил 1,2 млрд рублей.Гоге получил четыре года и два месяца колонии общего режима и запрет занимать определенные должности. Соснин – 3,5 года. Закарян, активно сотрудничавший со следствием, отделался условным сроком.Но на этом неприятности для бывшего министра не закончились.Параллельно с уголовным преследованием прокуратура провела финансовую проверку. И нашла несоответствия. На счета самого Гоге и его супруги Натальи Гоге за 2022–2024 годы поступили суммы, значительно превышавшие их официальные доходы. Единственным источником средств в семье была зарплата министра – его жена в тот период не работала, числилась домохозяйкой.Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать неподтвержденные деньги. Изначально сумма иска составляла 7,4 млн рублей, но в ходе разбирательства ее скорректировали до 4,8 млн. Ответчиками выступили оба супруга солидарно.Советский районный суд 28 апреля 2026 года иск удовлетворил. Судья признала: законность происхождения почти 5 млн рублей Гоге и его жена не доказали.В суде Гоге пытался объяснить происхождение денег. Часть средств, по его словам, была снята с одних его счетов и положена на другие – это не считается доходом, и суд с этим согласился, исключив миллион рублей из суммы иска. Остальное же вызвало вопросы.853 тыс. рублей, по версии Гоге, остались у него от продажи квартиры на улице Терешковой в Улан-Удэ еще в 2014 году – тогда он выручил 2 млн, часть якобы хранилась дома и внесена на счет в 2022-м. Суд не поверил: слишком много времени прошло, да и свидетельница, сестра Гоге, лишь предположила, куда могли деться деньги. Еще 325 тыс. рублей, по той же версии, тоже были из тех же «старых запасов» – суд отклонил и это.Множество переводов на небольшие суммы – от 500 до 1,5 тыс. рублей – Гоге объяснял дружескими отношениями с отправителями. Один друг переводил деньги за обеды и поездки в командировки, другой – за совместные ужины и мелкие займы, еще двое – за отдых на Байкале. Все они подтвердили дружбу, но суд указал: доказательств, что именно эти переводы – возврат долгов или оплата конкретных товаров, нет. Свидетели не могли вспомнить деталей, а документов не сохранилось.Самые крупные претензии вызвали переводы от разных людей на суммы в 300, 250, 100, 90, 100 тыс. рублей. Договоров займов не было, финансовой возможности у Гоге давать такие суммы взаймы – тоже. Те, кто переводил, по версии министра, просто возвращали долги. Суд счел это голословным.Был даже эпизод с ДТП: приятель Гоге перевел ему 14 тыс. рублей якобы в качестве компенсации ущерба после аварии. Но полис ОСАГО у виновника был, а значит, платить должна была страховая. К тому же никаких документов об аварии не сохранилось.Судебная практика по таким делам давно устоялась: даже если деньги пришли не на покупку квартиры или машины, а просто «упали» на счет, их все равно надо объяснить. И объяснение «друг вернул долг» без расписки и доказательств того, что у тебя самого были эти деньги, чтобы одолжить, не работает.Супруга экс-министра тоже не смогла объяснить, откуда у нее на счетах взялись 339 тыс. рублей. Ссылалась на помощь матери – та, мол, дарила деньги на подготовку детей к школе, на семейные нужды. Мать в суде подтвердила, что помогала, но ни дат, ни сумм вспомнить не смогла.«Когда и какие суммы пояснить не могла, поскольку не считала денежные средства», – говорится в решении суда. Этого оказалось недостаточно. К тому же, как заметил суд, если деньги дарились на текущие нужды, зачем их класть на депозит? Суд решил: 91 тысяча, внесенная наличными в день открытия счета, и еще 243,5 тысячи, поступившие от разных лиц, – тоже «неподтвержденные».Этот процесс – не конфискация за взятку. Юристы называют это «обращением в доход государства имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы». Механизм был введен для борьбы с коррупцией, когда у чиновника находят активы, которых он не мог нажить честно.Если на счетах госслужащего или его семьи за год оказалось больше денег, чем их совокупный доход за три предыдущих года, – это повод для проверки. И доказать, что деньги получены честно, должен сам чиновник. Не сможет – деньги изымут через суд.Конституционный суд не раз подтверждал: эта мера законна, потому что, поступая на госслужбу, человек добровольно соглашается на повышенный контроль. А несоответствие расходов доходам – «признак коррупционных проявлений». Неважно, удалось доказать конкретную взятку или нет. Если не можешь объяснить, откуда деньги – государство их забирает.Решение суда по гражданскому иску уже вступило в законную силу. С супругов Гоге взыскано солидарно 4 854 753 рубля – их перечислят Главному межрегиональному управлению ФССП. Плюс с каждого из супругов – по 28 991 рублю госпошлины в бюджет Улан-Удэ.