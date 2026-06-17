Общество 17.06.2026 в 06:02
Зурхай на среду, 17 июня
3-й лунный день
Текст: Алена Викулина
День Бальжинима превосходен для любых дел
Благоприятно: для родившихся в годы Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения лошадей, создавать новую семью, переезжать в новый дом, торговать, заниматься государственными делами (возведение на должность, принятие закона т. д.), строительством и прочими «приумножающими» и властными действиями.
Неблагоприятно: для родившихся в годы Лошади и Змеи.
Стрижка волос: к богатству.
Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на восток).
Фото: Номер один
Благоприятно: для родившихся в годы Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения лошадей, создавать новую семью, переезжать в новый дом, торговать, заниматься государственными делами (возведение на должность, принятие закона т. д.), строительством и прочими «приумножающими» и властными действиями.
Неблагоприятно: для родившихся в годы Лошади и Змеи.
Стрижка волос: к богатству.
Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на восток).
Фото: Номер один
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