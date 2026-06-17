Зурхай на среду, 17 июня

День Бальжинима превосходен для любых делБлагоприятно: для родившихся в годы Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения лошадей, создавать новую семью, переезжать в новый дом, торговать, заниматься государственными делами (возведение на должность, принятие закона т. д.), строительством и прочими «приумножающими» и властными действиями.Неблагоприятно: для родившихся в годы Лошади и Змеи.Стрижка волос: к богатству.Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на восток).Фото: Номер один