В Улан-Удэ появился единый номер для записи к стоматологу

В Улан-Удэ для удобства пациентов объединили телефоны call-центров стоматологий в единый номер оперативной помощи гражданам «122».«С 15 января, позвонив по номеру 122, можно записаться на прием в стоматологическую поликлинику Улан-Удэ, получить справочную информацию о режиме работы и др. Для звонка в конкретную стоматологическую поликлинику нужно проследовать по голосовому меню, либо воспользоваться добавочным номером: стоматологическая поликлиника №1 - 531; стоматологическая поликлиника №2 - 532; детская стоматологическая поликлиника - 533; Республиканская стоматологическая поликлиника – 534», - рассказали в Минздраве Бурятии.Все звонки по номеру 122, вне зависимости от того, сделаны они с мобильного или со стационарного телефона, бесплатны.Фото: «Номер один»