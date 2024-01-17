Общество 17.01.2024 в 13:19

В Улан-Удэ появился единый номер для записи к стоматологу

Это сделано для удобства пациентов
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ появился единый номер для записи к стоматологу
В Улан-Удэ для удобства пациентов объединили телефоны call-центров стоматологий в единый номер оперативной помощи гражданам «122».

«С 15 января, позвонив по номеру 122, можно записаться на прием в стоматологическую поликлинику Улан-Удэ, получить справочную информацию о режиме работы и др. Для звонка в конкретную стоматологическую поликлинику нужно проследовать по голосовому меню, либо воспользоваться добавочным номером: стоматологическая поликлиника №1 - 531; стоматологическая поликлиника №2 - 532; детская стоматологическая поликлиника - 533; Республиканская стоматологическая поликлиника – 534», - рассказали в Минздраве Бурятии.

Все звонки по номеру 122, вне зависимости от того, сделаны они с мобильного или со стационарного телефона, бесплатны.

Фото: «Номер один»
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