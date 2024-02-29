Купля-продажа авто на Госуслугах

Вопрос: «Слышала, что теперь можно купить машину через Госуслуги. Правда ли это?»

Юлианна Л.

Сервис Госуслуг по купле-продаже автомобиля обновился. Теперь с его помощью можно не только заключить электронный договор, но и совершить платеж через аккредитив.

В таком случае банк "заморозит" деньги покупателя на специальном счете. Продавец получит их после подтверждения регистрации авто в ГИБДД.

В чем преимущество оформления сделки через сервис?

- безопасность;

- проверка автомобиля на предмет принадлежности продавцу и отсутствия ограничений в его регистрации;

- онлайн-оформление договора или дистанционная запись в ГИБДД;

- здесь нет комиссии, поскольку аккредитив предоставляется бесплатно.

Условия, при которых можно оформить сделку:

- продавцу и покупателю, которые имеют подтвержденный профиль на Госуслугах и установленное приложение сервиса, должно быть больше 18 лет;

- владелец машины обязательно должен зарегистрировать ее в ГИБДД на свое имя.