Купля-продажа авто на Госуслугах
Вопрос: «Слышала, что теперь можно купить машину через Госуслуги. Правда ли это?»
Юлианна Л.
Сервис Госуслуг по купле-продаже автомобиля обновился. Теперь с его помощью можно не только заключить электронный договор, но и совершить платеж через аккредитив.
В таком случае банк "заморозит" деньги покупателя на специальном счете. Продавец получит их после подтверждения регистрации авто в ГИБДД.
В чем преимущество оформления сделки через сервис?
- безопасность;
- проверка автомобиля на предмет принадлежности продавцу и отсутствия ограничений в его регистрации;
- онлайн-оформление договора или дистанционная запись в ГИБДД;
- здесь нет комиссии, поскольку аккредитив предоставляется бесплатно.
Условия, при которых можно оформить сделку:
- продавцу и покупателю, которые имеют подтвержденный профиль на Госуслугах и установленное приложение сервиса, должно быть больше 18 лет;
- владелец машины обязательно должен зарегистрировать ее в ГИБДД на свое имя.