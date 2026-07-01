В Этнографическом музее в Улан-Удэ преобразили стесняшку Розу

В Этнографическом музее в Улан-Удэ альпака Роза сменила пушистую шубку на модную летнюю «прическу». На забавное преображение обратили внимание многие посетители.

Густая шерсть альпака в жаркую погоду может привести к перегреву, а также накапливает влагу и грязь. Поэтому Розе, как и её подружкам-овечкам, оставили шерсть на голове и в самых чувствительных местах.

«Жару альпака переносят гораздо хуже, чем холод. Поэтому летом в загоне для Розы также работают автоматические разбрызгиватели воды и оборудованы тенистые места. А вот зимой ей достаточно навеса с защитой от ветра и осадков – в помещение альпака переводят только в сильные морозы», - пояснили сотрудники музея.

Альпака – стадные животные, которые плохо переносят одиночество. Поэтому Роза живет в компании овечек буубэй и чувствует себя среди них вполне комфортно.

Этой зимой альпака немного болела: ей лечили колено и для восстановления давали витамины. Сейчас она чувствует себя хорошо, наслаждается тёплой летней погодой и солнышком. Гостей предупредили: капусту Розе категорически нельзя, а вот морковке она всегда рада. Но к людям она подходит нечасто – уж очень стесняется.