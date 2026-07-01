Общество 01.07.2026 в 16:28
В Улан-Удэ посреди ночи искали 10-летнего велосипедиста
Ребенка обнаружили росгвардейцы
Текст: Карина Перова
Минувшей ночью в Улан-Удэ искали 10-летнего мальчика. Вечером он уехал из дома на велосипеде и перестал выходить на связь.
Ориентировку на пропавшего ребенка получил экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, патрулировавший центр города.
Вскоре росгвардейцы заметили схожего по описанию мальчика на площади Советов. Когда сотрудники подъехали к юному велосипедисту, тот попытался удрать от них. Правоохранители остановили его, успокоили и усадили в служебный автомобиль.
«Найденного ребенка и его велосипед сотрудники вневедомственной охраны привезли в отдел полиции, куда также прибыл законный представитель несовершеннолетнего», - заключили в Росгвардии по Бурятии.
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