В Улан-Удэ посреди ночи искали 10-летнего велосипедиста

Минувшей ночью в Улан-Удэ искали 10-летнего мальчика. Вечером он уехал из дома на велосипеде и перестал выходить на связь.

Ориентировку на пропавшего ребенка получил экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, патрулировавший центр города.

Вскоре росгвардейцы заметили схожего по описанию мальчика на площади Советов. Когда сотрудники подъехали к юному велосипедисту, тот попытался удрать от них. Правоохранители остановили его, успокоили и усадили в служебный автомобиль.

«Найденного ребенка и его велосипед сотрудники вневедомственной охраны привезли в отдел полиции, куда также прибыл законный представитель несовершеннолетнего», - заключили в Росгвардии по Бурятии.