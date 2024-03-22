Житель Бурятии поплатился за оскорбительное видео о своих земляках

У жителя Северобайкальска произошел конфликт с земляком. Мужчина обиделся и решил снять видеоролик, в котором рассказывает о конфликте, а также оскорбляет своего оппонента и других людей. Данное видео он выложил на одном из популярных видеохостингов.

«Герой» видео обратился в суд с иском к автору видео, указав, что ответчик в сети интернет выложил видео продолжительностью 36 минут. В данном видео ответчик называл фамилию истца и выставив его фото, произнес оскорбления и клевету в его сторону.

Как указал в своем заявлении истец, видео нанесло ему неизгладимую нравственную травму и стресс.

«После того, как ответчик выложил видео, которое посмотрело очень много людей, его знакомые и друзья при встрече и по телефону спрашивали про данное видео, за которое ему было неловко и неудобно, так как данная информация не соответствует действительности», - следует из материалов дела.

Истец просил суд взыскать с ответчика в свою пользу моральный вред в сумме 50 000 рублей, обязать ответчика принести извинения, а также удалить видео из интернета.

Северобайкальский городской суд решил исковые требования горожанина удовлетворить частично.

«Взыскать в пользу истца денежную компенсацию морального вреда в сумме 30 000 руб. Обязать удалить видео, размещенное на своем канале в сети интернет», - постановил суд.

Отметим, видео о котором идет речь, до сих пор не удалено из интернета и посмотреть его может любой желающий.





Фото: "Номер один"