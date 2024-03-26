В Бурятии заработали медицинские чаты для помощи пациентам. Через них жители республики смогут задать любой вопрос о качестве и доступности медицинской помощи. Работа чатов ведется в рамках федерального проекта «ЗдравКонтроль».

- Цель нового проекта - повысить доступность государственной медицинской помощи для населения. В мессенджере «Телеграм» для жителей созданы специальные медчаты, в которых они могут сообщать о всех проблемах при получении медицинской помощи, а также получать компетентные ответы от представителей медорганизаций в течение двух часов, - сообщает минздрав республики.

Основные вопросы, которые жители смогут решить благодаря медчатам - это нарушение предельных сроков ожидания медпомощи, проблемы записи к врачу, вызова врача на дом, получения льготных лекарств, навязывания платных услуг, нарушение этики и деонтологии, отсутствие маршрутизации пациента и многое другое.

В чатах нельзя получить консультацию по лечению и назначению лекарств, наличию лекарств в аптеках, работе скорой медицинской помощи, вопросам экстренной госпитализации и постановке диагноза.

В Республике Бурятия созданы три медчата:

1️. «Улан-Удэ Октябрьский. Здоровье» (все медорганизации Октябрьского района города Улан-Удэ)

2️. «Улан-Удэ Советский. Здоровье» (все медорганизации Советского и Железнодорожного районов города Улан-Удэ)

3. «Бурятия. Здоровье» (все медорганизации, кроме тех, что территориально находятся в г. Улан-Удэ)

Написать обращение в медчаты можно ежедневно с 08:00 до 20:00, с понедельника по субботу. С весны 2024 года проект медчатов будет представлен уже в 50 регионах страны.





Фото: минздрав РФ