Общество 26.03.2024 в 10:18

В Бурятии заработали медицинские чаты для помощи пациентам

Всего создано три чата в мессенджере "Телеграм", охватывающих районы города и республику
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии заработали медицинские чаты для помощи пациентам

В Бурятии заработали медицинские чаты для помощи пациентам. Через них жители республики смогут задать любой вопрос о качестве и доступности медицинской помощи. Работа чатов ведется в рамках федерального проекта «ЗдравКонтроль».

- Цель нового проекта - повысить доступность государственной медицинской помощи для населения. В мессенджере «Телеграм» для жителей созданы специальные медчаты, в которых они могут сообщать о всех проблемах при получении медицинской помощи, а также получать компетентные ответы от представителей медорганизаций в течение двух часов, - сообщает минздрав республики.

Основные вопросы, которые жители смогут решить благодаря медчатам - это нарушение предельных сроков ожидания медпомощи, проблемы записи к врачу, вызова врача на дом, получения льготных лекарств, навязывания платных услуг, нарушение этики и деонтологии, отсутствие маршрутизации пациента и многое другое.

В чатах нельзя получить консультацию по лечению и назначению лекарств, наличию лекарств в аптеках, работе скорой медицинской помощи, вопросам экстренной госпитализации и постановке диагноза.

В Республике Бурятия созданы три медчата:

1️. «Улан-Удэ Октябрьский. Здоровье» (все медорганизации Октябрьского района города Улан-Удэ)

2️. «Улан-Удэ Советский. Здоровье» (все медорганизации Советского и Железнодорожного районов города Улан-Удэ)

3. «Бурятия. Здоровье» (все медорганизации, кроме тех, что территориально находятся в г. Улан-Удэ)

Написать обращение в медчаты можно ежедневно с 08:00 до 20:00, с понедельника по субботу. С весны 2024 года проект медчатов будет представлен уже в 50 регионах страны.


Фото: минздрав РФ

 

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