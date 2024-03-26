В Бурятии заработали медицинские чаты для помощи пациентам
В Бурятии заработали медицинские чаты для помощи пациентам. Через них жители республики смогут задать любой вопрос о качестве и доступности медицинской помощи. Работа чатов ведется в рамках федерального проекта «ЗдравКонтроль».
- Цель нового проекта - повысить доступность государственной медицинской помощи для населения. В мессенджере «Телеграм» для жителей созданы специальные медчаты, в которых они могут сообщать о всех проблемах при получении медицинской помощи, а также получать компетентные ответы от представителей медорганизаций в течение двух часов, - сообщает минздрав республики.
Основные вопросы, которые жители смогут решить благодаря медчатам - это нарушение предельных сроков ожидания медпомощи, проблемы записи к врачу, вызова врача на дом, получения льготных лекарств, навязывания платных услуг, нарушение этики и деонтологии, отсутствие маршрутизации пациента и многое другое.
В чатах нельзя получить консультацию по лечению и назначению лекарств, наличию лекарств в аптеках, работе скорой медицинской помощи, вопросам экстренной госпитализации и постановке диагноза.
В Республике Бурятия созданы три медчата:
1️. «Улан-Удэ Октябрьский. Здоровье» (все медорганизации Октябрьского района города Улан-Удэ)
2️. «Улан-Удэ Советский. Здоровье» (все медорганизации Советского и Железнодорожного районов города Улан-Удэ)
3. «Бурятия. Здоровье» (все медорганизации, кроме тех, что территориально находятся в г. Улан-Удэ)
Написать обращение в медчаты можно ежедневно с 08:00 до 20:00, с понедельника по субботу. С весны 2024 года проект медчатов будет представлен уже в 50 регионах страны.
Фото: минздрав РФ