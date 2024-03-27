Общество 27.03.2024 в 09:27
Прокуратура Бурятии поставила на контроль строительство поликлиники
На объекте в селе Сосново-Озерское зафиксировано отставание от графика
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии взяла на постоянный контроль строительство поликлиники в селе Сосново-Озерское. Как сообщили в надзорном ведомстве, причиной этого стало отставание от графика работ, допущенное подрядной организацией.
В связи с этим прокурор района внес подрядчику представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
Завершение строительства поликлиники находится на контроле прокуратуры.
Фото: прокуратура Бурятии
«В нарушение условий контракта строительная организация допустила отставание от сроков выполнения работ по теплоизоляции и стяжке полов, установке наружной канализации», - уточнили в прокуратуре.
В связи с этим прокурор района внес подрядчику представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
Завершение строительства поликлиники находится на контроле прокуратуры.
Фото: прокуратура Бурятии