В Бурятии работодателя обязали оформить документально трудовые отношения с сотрудниками

Гусиноозерская межрайонная прокуратура проверила исполнение трудового законодательства в работе индивидуального предпринимателя, предоставляющего услуги общественного питания и доставки продуктов.Установлено, что предприниматель в установленном законом порядке не заключил трудовые договоры с тремя работниками. Тем самым гражданам не были обеспечивали права и гарантии, предусмотренные трудовым законодательством.В связи с этим межрайонный прокурор внес работодателю представление. Работодатель устранил нарушения, в том числе перечислили страховые взносы за работников в пенсионный орган.По постановлению прокурора виновное лицо привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления трудового договора), ему назначен штраф в размере 5 тыс. рублей.