Общество 29.03.2024 в 10:01

В Улан-Удэ матери погибшего бойца передали орден Мужества

Владислав Немеров погиб еще в 2022 году, указ о его награждении вышел месяц назад
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ матери погибшего бойца передали орден Мужества
В администрации Октябрьского района Улан-Удэ прошла церемония вручения ордена Мужества родным военнослужащего, погибшего в зоне специальной военной операции.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества награжден рядовой Немеров Владислав Олегович. Он погиб при выполнении боевой задачи, защищая будущее нашей страны», - сообщили в районной администрации.

Государственную награду родственникам вручил замруководителя администрации Александр Галданов.

Владислав Немеров родился 26 августа 1996 года в Улан-Удэ. В 2012 году окончил среднюю школу №25. С детства обладал тягой к технике, собирал и коллекционировал журналы об автомобилях и мототехнике. Рос спокойным и ответственным ребенком, был главным помощником в семье. В 12 лет Владиславу подарили собаку по кличке Соня, которая стала ему лучшим другом на долгие годы. С четвероногим другом Владислав принимал участие в выставках и соревнованиях. Еще одним увлечением в школе было занятие в секции тхэквондо, по которому Владислав получил зеленый пояс.

После окончания 9 класса Владислав проходил обучение во ВСГТУ по специальности «Спасатель». В этот период интерес к увлечению техникой значительно вырос. Владислав сменил десяток машин и мотоциклов, участвовал в различных мото- и автопробегах.

С декабря 2016 года проходил срочную службу в Чите. Был награжден медалями «Долг и Честь» и «100 отличных караулов». После окончания службы работал, вступил в мотоклуб «Два колеса», также участвовал в соревнованиях, мотопробегах и различных мероприятиях связанных с мототематикой.

В декабре 2021 года у Владислава родился сын.

С ноября 2022 года Владислав Немеров принимал участие в спецоперации, заключив контракт с добровольческим формированием «Барс-13». Выполняя поставленные задачи, грамотно планировал военные действия. 16 ноября 2022 года погиб при минометном обстреле вблизи села Житловка в ЛНР.
За проявленный героизм, мужество и отвагу указом президента России от 26 февраля 2024 года рядовой Немеров Владислав Олегович награжден Орденом Мужества посмертно.

Фото: соцсети
Теги
спецоперация

Все новости

В Бурятии бесследно исчез 68-летний мужчина
30.03.2024 в 11:16
«Колоссальный по значимости для Бурятии проект»
30.03.2024 в 11:02
«Продление» сим-карты обошлось жительнице Улан-Удэ в 1,5 млн рублей
30.03.2024 в 10:10
У женщины обгорело лицо на пожаре в Бурятии
30.03.2024 в 09:41
В Улан-Удэ перекроют участок дороги по улице Ключевская
30.03.2024 в 09:00
Жительница Бурятии отвоевала раненого мужа
30.03.2024 в 07:00
Для жителей Бурятии 5 апреля покажут спектакль «Бальжан Хатан»
29.03.2024 в 17:49
В Бурятии организацию оштрафовали на 350 тысяч рублей
29.03.2024 в 16:59
В Бурятии торжественно открыли Байкальскую рыбалку
29.03.2024 в 16:50
На Казанском вокзале в Москве появилась площадь Строителей БАМ
29.03.2024 в 16:21
ЗУРХАЙ
с 27 марта по 2 апреля

Читайте также
«Колоссальный по значимости для Бурятии проект»
В республике начнется строительство второго Северомуйского тоннеля
30.03.2024 в 11:02
В Улан-Удэ перекроют участок дороги по улице Ключевская
С 5 апреля по 8 мая там будут ремонтировать ливневку
30.03.2024 в 09:00
Жительница Бурятии отвоевала раненого мужа
Мобилизованного бойца все-таки уволили в запас из-за проблем со здоровьем
30.03.2024 в 07:00
В Бурятии организацию оштрафовали на 350 тысяч рублей
Причина административного наказания - движение без специального разрешения с превышением допустимых габаритов транспортного средства

29.03.2024 в 16:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru