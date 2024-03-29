В Улан-Удэ матери погибшего бойца передали орден Мужества

В администрации Октябрьского района Улан-Удэ прошла церемония вручения ордена Мужества родным военнослужащего, погибшего в зоне специальной военной операции.«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества награжден рядовой Немеров Владислав Олегович. Он погиб при выполнении боевой задачи, защищая будущее нашей страны», - сообщили в районной администрации.Государственную награду родственникам вручил замруководителя администрации Александр Галданов.Владислав Немеров родился 26 августа 1996 года в Улан-Удэ. В 2012 году окончил среднюю школу №25. С детства обладал тягой к технике, собирал и коллекционировал журналы об автомобилях и мототехнике. Рос спокойным и ответственным ребенком, был главным помощником в семье. В 12 лет Владиславу подарили собаку по кличке Соня, которая стала ему лучшим другом на долгие годы. С четвероногим другом Владислав принимал участие в выставках и соревнованиях. Еще одним увлечением в школе было занятие в секции тхэквондо, по которому Владислав получил зеленый пояс.После окончания 9 класса Владислав проходил обучение во ВСГТУ по специальности «Спасатель». В этот период интерес к увлечению техникой значительно вырос. Владислав сменил десяток машин и мотоциклов, участвовал в различных мото- и автопробегах.С декабря 2016 года проходил срочную службу в Чите. Был награжден медалями «Долг и Честь» и «100 отличных караулов». После окончания службы работал, вступил в мотоклуб «Два колеса», также участвовал в соревнованиях, мотопробегах и различных мероприятиях связанных с мототематикой.В декабре 2021 года у Владислава родился сын.С ноября 2022 года Владислав Немеров принимал участие в спецоперации, заключив контракт с добровольческим формированием «Барс-13». Выполняя поставленные задачи, грамотно планировал военные действия. 16 ноября 2022 года погиб при минометном обстреле вблизи села Житловка в ЛНР.За проявленный героизм, мужество и отвагу указом президента России от 26 февраля 2024 года рядовой Немеров Владислав Олегович награжден Орденом Мужества посмертно.Фото: соцсети