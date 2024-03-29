В центре Улан-Удэ перекроют несколько участков дорог

В связи с реконструкцией теплосетей в Советском районе Улан-Удэ с 1 апреля будут перекрыты для движения несколько участков дорог, сообщили в мэрии. Это одна полоса по проспекту Победы (от колледжа искусств им. Чайковского до шефского подъема), одна полоса проезда по ул. Энгельса (до этого колледжа) и участок дороги возле шефского подъема – у дома № 36Б по улице Балтахинова.«Реконструкция теплосетей не приведет к изменению схемы движения общественного транспорта, поскольку на участках, где будут проводить работы, не проходит ни один из городских маршрутов», - отметили в мэрии.Все работы на перекрытых участках планируется завершить до середины июля этого года.