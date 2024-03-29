В аэропорту Улан-Удэ установили отпугиватели для птиц

В аэропорту Улан-Удэ установили специальные биоакустические установки для отпугивания птиц. Как ранее рассказывал директор аэропорта Дмитрий Гармаев, стихийные мусорные свалки возле аэропорта привлекают птиц, а птицы потом попадают в винты самолета. Это создает опасность для безопасности пассажиров.

- Биоакустические установки в аэропорту Байкал издают специально подобранные орнитологами звуки, которые отпугивают птиц. Еще раз призываем всех не оставлять мусор привлекающий птиц вблизи аэропорта. Безопасность полётов прежде всего! - сообщил Дмитрий Гармаев.

Ежегодно из-за столкновений с птицами происходят серьезные повреждения двигателей самолета. В авиации такое столкновение называется «bird strike» (берд страйк). Лишь в 12 процентах случаев птицы сталкиваются с кабиной самолета, а в 45 процентах пернатые попадают в двигатель.

Как правило, самые частые аварии происходят при взлёте или посадке самолёта, так как птицы не летают так высоко, они держатся около облаков. Опасность птицы могут представлять, если их вес выше 3 кг. В этом случае, попадая в лопасти самолета, они могут повредить один или даже оба двигателя. Тогда самолету приходится срочно возвращаться в аэропорт, или садиться, где получится, если ситуация критическая.





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