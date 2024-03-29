Жители Бурятии могут получить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Субсидия предоставляется на одно жилое помещение с учетом постоянно проживающих членов семьи, сообщили в минсоцзащиты РБ.

Получить субсидию можно, если доля расходов на оплату ЖКУ в семейном бюджете превышает установленный в регионе максимально допустимый уровень. В Бурятии этот порог составляет 22%.

Право на субсидию имеют пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, арендаторы жилья по договору найма в частном жилищном фонде, члены жилищного или жилищно-строительного кооператива и собственники жилого помещения.

- Размер субсидии исчисляется помесячно и зависит от размера расходов на оплату ЖКУ, рассчитанных исходя из региональных стандартов. Для того, чтобы получить субсидию, нужно подать заявление на Госуслугах, - уточнили в министерстве.

Более подробную информацию о субсидии на ЖКУ можно узнать в отделе соцзащиты по месту жительства.

Субсидия носит заявительный характер и назначается на 6-месячный период.





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