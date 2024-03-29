В Улан-Удэ возле железнодорожных путей появилась световая надпись «Берегись поезда!»

Световая проекция с надписью «Берегись поезда» появилась на пешеходном переходе через железнодорожные пути, расположенном в микрорайоне Южный.

Дополнительный знак позволит привлечь внимание пешеходов, в том числе – находящихся в наушниках, сообщили в минтрансе Бурятии.

Помимо этого переход оборудован светофорами и звуковой сигнализаций, которая заранее предупреждает о скором приближении поезда.



Похожие световые проекторы установлены еще на двух станциях ВСЖД в Иркутской области - Усолье-Сибирское и Зеленый городок. Такие надписи призывают пешеходов избегать «народных троп» и пересекать пути магистрали только в установленных местах.

Это позволит избежать несчастных случаев с пешеходами на железнодорожных путях, которые происходят каждый год.

Фото: минтранс РБ