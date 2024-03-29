Большинство россиян хотя бы раз меняли профессиональную сферу

Авито Работа провела опрос более 7 000 работающих россиян и задала им вопросы о том, как часто они меняли сферу деятельности и места работ. Аналитики выяснили, что 63% опрошенных россиян хотя бы раз меняли сферу деятельности за время своей карьеры.Тем не менее почти треть (32%) опрошенных россиян никогда не меняли сферу деятельности. Из тех, кто менял профессию, 34% респондентов меняли ее 1–2 раза, 20% — 3-4 раза. Тех, кто менял сферу деятельности 5 раз или более, оказалось 9%. Ни разу не меняли сферу деятельности 37% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет и столько же респондентов от 65 лет и старше. Больше всего доля респондентов, которые меняли профессиональную сферу, среди работающих россиян в возрасте от 35 до 44 лет (66%).Чаще всего россияне, заявившие о смене сферы деятельности, работают в сфере маркетинга, PR и рекламы (82%), управления персоналом (79%), гостинично-ресторанного бизнеса (77%). Реже всего меняют профессиональную сферу медицинские работники и представители сферы образования. Ни разу не меняли профессиональную сферу 52% опрошенных работников сфер медицины и фармацевтики, 49% - образования и науки, 36% - юриспруденции.Большинство опрошенных россиян (81%) также хотя бы раз за время карьеры меняли место работы. Тех же, кто ни разу не менял место работы, оказалось 15%. 24% опрошенных меняли 1–2 места работы, 29% - 3–4 раза, 16% - 5–6. От 7 до 9 мест работы сменили 7% россиян, столько же опрошенных признались, что меняли больше 10 мест работы за все время своей профессиональной деятельности. Интересно, что чаще всего меняли места работы представители консалтинга и профессиональных услуг — половина опрошенных из этой сферы признались, что меняли работу 5 раз и больше.Фото: Pixabay.com