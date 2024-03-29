Телебашню в Улан-Удэ подсветят цветами символики России и Беларуси

2 апреля в День единения народов России и Беларуси на телебашне в Улан-Удэ включит тематическую подсветку. Как сообщили в Минтрансе Бурятии, телебашня окрасится цветами российского триколора и белорусского флага. Появится и бегущая строка: «День единения народов Беларуси и России», «День Союзного государства России и Белоруссии».Праздничная подсветка будет работать с 20.00 до 23.00.Подобные акции пройдут и во многих других городах страны: Брянске, Грозном, Казани, Калининграде, Кызыле, Нижнем Новгороде, Омске, Ростове-на-Дону и т.д. Праздник отмечается со 2 апреля 1996 года. Тогда же был подписан договор о создании Сообщества Беларуси и России. Ещё через год образовалось Союзное государство.Фото: «Номер один»