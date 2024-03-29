Общество 29.03.2024 в 14:55

Телебашню в Улан-Удэ подсветят цветами символики России и Беларуси

Акция приурочена к дню единения народов двух государств
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Текст: Андрей Константинов
Телебашню в Улан-Удэ подсветят цветами символики России и Беларуси
2 апреля в День единения народов России и Беларуси на телебашне в Улан-Удэ включит тематическую подсветку. Как сообщили в Минтрансе Бурятии, телебашня окрасится цветами российского триколора и белорусского флага. Появится и бегущая строка: «День единения народов Беларуси и России», «День Союзного государства России и Белоруссии».

Праздничная подсветка будет работать с 20.00 до 23.00.

Подобные акции пройдут и во многих других городах страны: Брянске, Грозном, Казани, Калининграде, Кызыле, Нижнем Новгороде, Омске, Ростове-на-Дону и т.д. Праздник отмечается со 2 апреля 1996 года. Тогда же был подписан договор о создании Сообщества Беларуси и России. Ещё через год образовалось Союзное государство.

Фото: «Номер один»

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ЗУРХАЙ
с 27 марта по 2 апреля

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