Одну из главных проезжих дорог Улан-Удэ отремонтируют в этом году

В Улан-Удэ обновят одну из главных и самых оживленных дорог. Это участок дороги по ул. Ключевской - от ул. Сахьяновой до остановки «Товары Бурятии», протяженностью более 1,8 км. Ремонт дороги будет произведен в рамках нацпроекта.



- Здесь на одном из проблемных участков - возле магазина «Интерьер», где во время осадков скапливалось большое количество дождевой воды, сделают ливневую канализацию. Также на дороге уложат новый асфальт, расширят остановочные карманы, нанесут дорожную разметку, обустроят парковки, новые тротуары, установят дорожные знаки, - сообщили в администрации города.



В прошлом году обновили дорогу в противоположном направлении - от остановки «Товары Бурятии» до ул. Сахьяновой.



В 2024 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Улан-Удэ отремонтируют 10 участков автомобильных дорог. Еще два объекта находятся на стадии согласования. На масштабные работы выделено 600 млн рублей.





Фото: администрация города



