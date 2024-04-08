Дополнительные электрички назначаются на участке Улан-Удэ – Таловка

В Бурятии с 15 апреля по 15 октября 2024 года по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам на участке Улан-Удэ – Таловка назначаются дополнительные пригородные поезда №6611 и №6622.Востребованные в дачный сезон электрички позволят пассажирам комфортно посещать загородные участки, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Пригородный поезд №6611 «Улан-Удэ – Таловка» со ст. Улан-Удэ будет отправляться в 08:34, на ст. Таловка прибывать в 09:57.Пригородный поезд №6622 «Таловка – Улан-Удэ» со ст. Таловка будет отправляться в 15:27, на ст. Улан-Удэ прибывать в 16:47.Время указано местное.Фото: БППК