Происшествия 18.05.2026 в 09:47

В Улан-Удэ 69-летняя женщина угодила в больницу после пожара

Возгорание случилась на улице Жердева
Текст: Карина Перова
Минувшей ночью в Улан-Удэ в двухэтажном доме на улице Жердева случился пожар. Возгорание на 1 «квадрате» жильцы ликвидировали до прибытия пожарных подразделений.

В результате пострадала пенсионерка – 69-летнюю женщину госпитализировали с признаками отравления продуктами горения.

«Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем», - прокомментировали в ГУ МЧС по Бурятии.

пожар МЧС

