Происшествия 18.05.2026 в 09:47
В Улан-Удэ 69-летняя женщина угодила в больницу после пожара
Возгорание случилась на улице Жердева
Текст: Карина Перова
Минувшей ночью в Улан-Удэ в двухэтажном доме на улице Жердева случился пожар. Возгорание на 1 «квадрате» жильцы ликвидировали до прибытия пожарных подразделений.
В результате пострадала пенсионерка – 69-летнюю женщину госпитализировали с признаками отравления продуктами горения.
«Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем», - прокомментировали в ГУ МЧС по Бурятии.