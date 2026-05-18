В Улан-Удэ 69-летняя женщина угодила в больницу после пожара

Минувшей ночью в Улан-Удэ в двухэтажном доме на улице Жердева случился пожар. Возгорание на 1 «квадрате» жильцы ликвидировали до прибытия пожарных подразделений.

В результате пострадала пенсионерка – 69-летнюю женщину госпитализировали с признаками отравления продуктами горения.

«Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем», - прокомментировали в ГУ МЧС по Бурятии.