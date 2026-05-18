В Бурятии фермер отсудил у электросетевой организации свыше 205 тысяч рублей

Житель Еравнинского района Бурятии отсудил у электросетевой организации свыше 205 тысяч рублей за гибель скота.

Из-за падения электроопоры от удара электрическим током погибли принадлежащие истцу две коровы и теленок.

Суд первой инстанции постановил взыскать в пользу фермера более 205 тыс. рублей. В эту сумму вошли компенсация материального ущерба и морального вреда, а также судебные расходы.

«После уведомления организации о возбуждении исполнительного производства задолженность была выплачена в полном объеме», - заключили в УФССП по Бурятии.