18.05.2026 в 09:12
На севере Бурятии в реку слетела Нива
Водитель выжил, а пассажир погиб
Текст: Карина Перова
В Северо-Байкальском районе Бурятии произошла трагедия на воде. В реку Верхняя Ангара в местности Типуки у села Верхняя Заимка съехал автомобиль Нива.
Подчеркивается, что водитель не справился с управлением, и авто опрокинулось в водоем. В машине находились два человека.
«Водитель выжил, а пассажир погиб», - сообщили в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».
В ГАИ республики уточнили, что авария случилась в воскресенье ночью. 56-летний автомобилист был пьян. 39-летний пассажир погиб на месте.
