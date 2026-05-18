На севере Бурятии в реку слетела Нива

В Северо-Байкальском районе Бурятии произошла трагедия на воде. В реку Верхняя Ангара в местности Типуки у села Верхняя Заимка съехал автомобиль Нива.

Подчеркивается, что водитель не справился с управлением, и авто опрокинулось в водоем. В машине находились два человека.

«Водитель выжил, а пассажир погиб», - сообщили в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».

В ГАИ республики уточнили, что авария случилась в воскресенье ночью. 56-летний автомобилист был пьян. 39-летний пассажир погиб на месте.