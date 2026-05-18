Спорт 18.05.2026 в 08:00

Футбол Бурятии получил генерального партнера

ФФРБ и ООО «АпатитАгро» подписали соглашение о сотрудничестве
Текст: Макар Захаров
Фото предоставлено ООО «АпатитАгро»
Федерация футбола обрела стратегического партнера. Соответствующее соглашение подписали руководитель ООО «АпатитАгро» Зорикто Дашинимаев и президент ФФРБ Максим Бувалин.

Соглашение охватывает сразу несколько направлений: популяризацию здорового образа жизни, проведение соревнований, а также модернизацию материальной базы для массового и любительского футбола.

«Футбол – один из самых доступных и демократичных видов спорта, он объединяет людей разных профессий, возрастов и национальностей. Соглашение предусматривает поддержку сборной, тренеров, материально-техническое обеспечение. В ближайшее время будет составлен план конкретных мероприятий, – отметил Зорикто Дашинимаев. – Несмотря на то, что в республике мы работаем не более года, наша компания социально ориентирована: мы активно участвуем в поддержке спортивных и образовательных мероприятий как непосредственно в Иволгинском районе, так и по всей Бурятии. Надеемся, что с нашей поддержкой футбол в регионе станет еще интереснее и зрелищнее. Возможно, именно здесь вырастет звезда мирового уровня».

Более полусотни тысяч жителей нашего региона регулярно выходят на поле – футбол у нас давно перерос статус просто популярного увлечения. В Бурятии выстроена система от детских секций до ветеранских турниров, работают профессиональные команды. В 2026 году честь республики на всероссийском уровне защищают сразу три коллектива: две команды играют в Юношеской футбольной лиге, взрослая сборная заявлена в третью любительскую лигу. Кроме того, регион активно включен в федеральные проекты, например, «Футбол в школу».



Максим Бувалин подчеркнул, что потребность в поддержке ощущается на всех уровнях.

«Наши ветераны недавно получили приглашение на турнир «Своих не бросаем» в Москве, они показывают хороший уровень. Мы должны этому соответствовать, подтягивать подрастающее поколение, чтобы оно на равных соперничало с командами из других регионов. У нас немало сложностей с перелетами, логистикой, инвентарем. Поэтому мы искали надежных партнеров. «АпатитАгро» уже зарекомендовало себя в Иволгинском районе – мы видели, как активно компания участвует в спортивной жизни, помогает детским и юношеским командам, – отметил президент ФФРБ Максим Бувалин. – Уверен, наше сотрудничество даст мощный импульс развитию футбола в Бурятии».



Не успели чернила высохнуть на подписанном соглашении, как партнерство сразу перешло в практическую плоскость. Мастер-класс для юных футболистов провели капитан ФК «Бурятия» Павел Синаторов и вратарь команды Дмитрий Плисовский. Первый удар по мячу под эгидой нового союза стал символом больших перемен для всего бурятского футбола.
