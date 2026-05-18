В селе Бурятии разворот на дороге обернулся ночной аварией

Вчера, 17 мая, около 23 часов, в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района произошло ДТП. 25-летний водитель автомобиля «Тойота Карина» при развороте не уступил дорогу и столкнулся из-за этого с мотоциклом «Кавасаки».

За рулём мотоцикла находился 21-летний молодой человек, а на пассажирском сиденье была 20-летняя девушка. В результате аварии оба они получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в больницу, сообщили в ГАИ республики.

Фото: полиция РБ