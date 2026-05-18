В Бурятии на пожаре пострадала 25-летняя девушка

Накануне в селе Зырянск Прибайкальского района Бурятии, предварительно, из-за нарушения правил устройства и эксплуатации газового оборудования загорелся жилой дом.

В результате огонь повредил кровлю жилища, также выгорела пристроенная веранда. 25-летняя собственница дома получила термические ожоги, но от госпитализации отказалась.

«Возгорание на 60 «квадратах» ликвидировали 8 человек и 3 единицы техники ГПС республики и ДПК-3 сельского поселения «Зырянское», - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.