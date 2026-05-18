Происшествия 18.05.2026 в 09:31

В Бурятии на пожаре пострадала 25-летняя девушка

Дом вспыхнул в селе Зырянск
Текст: Карина Перова
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

Накануне в селе Зырянск Прибайкальского района Бурятии, предварительно, из-за нарушения правил устройства и эксплуатации газового оборудования загорелся жилой дом.

В результате огонь повредил кровлю жилища, также выгорела пристроенная веранда. 25-летняя собственница дома получила термические ожоги, но от госпитализации отказалась.

«Возгорание на 60 «квадратах» ликвидировали 8 человек и 3 единицы техники ГПС республики и ДПК-3 сельского поселения «Зырянское», - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
