18.05.2026 в 09:31
В Бурятии на пожаре пострадала 25-летняя девушка
Дом вспыхнул в селе Зырянск
Текст: Карина Перова
Накануне в селе Зырянск Прибайкальского района Бурятии, предварительно, из-за нарушения правил устройства и эксплуатации газового оборудования загорелся жилой дом.
В результате огонь повредил кровлю жилища, также выгорела пристроенная веранда. 25-летняя собственница дома получила термические ожоги, но от госпитализации отказалась.
«Возгорание на 60 «квадратах» ликвидировали 8 человек и 3 единицы техники ГПС республики и ДПК-3 сельского поселения «Зырянское», - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
