Общество 18.05.2026 в 10:01
В Бурятии неизвестные загубили 26 сосен в Баргузинском лесничестве
«Черных лесорубов» ищут
Текст: Карина Перова
В Бурятии выявили незаконную рубку леса в особо крупном размере в Баргузинском лесничестве. Рейд проводила районная прокуратура и органы лесного хозяйства.
Неустановленные лица вырубили 26 сосен. Причиненный лесному фонду материальный ущерб составил свыше 300 тыс. рублей. Материалы направили в следственные органы для решения вопроса об уголовной ответственности виновных.
«По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Расследование находится на контроле прокуратуры», - сообщили в надзорном ведомстве.
