В Бурятии неизвестные загубили 26 сосен в Баргузинском лесничестве

В Бурятии выявили незаконную рубку леса в особо крупном размере в Баргузинском лесничестве. Рейд проводила районная прокуратура и органы лесного хозяйства.

Неустановленные лица вырубили 26 сосен. Причиненный лесному фонду материальный ущерб составил свыше 300 тыс. рублей. Материалы направили в следственные органы для решения вопроса об уголовной ответственности виновных.

«По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Расследование находится на контроле прокуратуры», - сообщили в надзорном ведомстве.