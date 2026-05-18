Больничный для самозанятых

«Могут ли самозанятые получать больничные выплаты, как обычные работники? Что для этого нужно сделать?» Ольга Владимировна, г. Улан-Удэ.

С 2026 года в России стартовал эксперимент: самозанятые могут добровольно застраховаться на случай временной нетрудоспособности и получать оплачиваемые больничные. Эксперимент предусмотрен Федеральным законом от 15 декабря 2025 г. № 456-ФЗ.

Что нужно сделать

Подать заявление об участии в программе. Это можно сделать через портал «Госуслуги», приложение «Мой налог» или в клиентской службе Социального фонда. Выбрать страховую сумму — 35 или 50 тысяч рублей. От этого размера зависят и будущие больничные выплаты. Платить взносы. Сумма взноса рассчитывается исходя из выбранной страховой суммы. Перечислять взносы можно ежемесячно или сразу за весь год. Подождать 6 месяцев. Право на оплачиваемый больничный наступает после полугода непрерывной уплаты взносов (или сразу после уплаты годовой суммы).

Важные нюансы

● Платить взносы нужно начиная со следующего месяца после подачи заявления. Например, подали в январе — первый взнос платите в феврале.

● Если пропустить хотя бы один месяц (при ежемесячной уплате), право на больничный теряется.

● Программа распространяется только на больничные по болезни. Декретные выплаты (по беременности и родам, по уходу за ребёнком) самозанятым не положены.

Таким образом, чтобы получать больничные, самозанятому нужно добровольно зарегистрироваться в системе и регулярно платить взносы. Зато при болезни выплаты будут как у наёмных работников.

