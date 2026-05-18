Больничный для самозанятых
«Могут ли самозанятые получать больничные выплаты, как обычные работники? Что для этого нужно сделать?» Ольга Владимировна, г. Улан-Удэ.
С 2026 года в России стартовал эксперимент: самозанятые могут добровольно застраховаться на случай временной нетрудоспособности и получать оплачиваемые больничные. Эксперимент предусмотрен Федеральным законом от 15 декабря 2025 г. № 456-ФЗ.
Что нужно сделать
- Подать заявление об участии в программе. Это можно сделать через портал «Госуслуги», приложение «Мой налог» или в клиентской службе Социального фонда.
- Выбрать страховую сумму — 35 или 50 тысяч рублей. От этого размера зависят и будущие больничные выплаты.
- Платить взносы. Сумма взноса рассчитывается исходя из выбранной страховой суммы. Перечислять взносы можно ежемесячно или сразу за весь год.
- Подождать 6 месяцев. Право на оплачиваемый больничный наступает после полугода непрерывной уплаты взносов (или сразу после уплаты годовой суммы).
Важные нюансы
● Платить взносы нужно начиная со следующего месяца после подачи заявления. Например, подали в январе — первый взнос платите в феврале.
● Если пропустить хотя бы один месяц (при ежемесячной уплате), право на больничный теряется.
● Программа распространяется только на больничные по болезни. Декретные выплаты (по беременности и родам, по уходу за ребёнком) самозанятым не положены.
Таким образом, чтобы получать больничные, самозанятому нужно добровольно зарегистрироваться в системе и регулярно платить взносы. Зато при болезни выплаты будут как у наёмных работников.
