В МВД России рассказали о фейковом банковском приложении

Приложение называется «Сбер: Онлайн Банк» и доступно оно в AppStore - онлайн-магазине программ для устройств Apple (фото ниже). Оно копирует логотип Сбербанка и представляется официальным, однако это фейк, - сообщает представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.







В свою очередь, сотрудники Сбербанка подтверждают, что это мошенническое приложение, которое похищает персональные данные людей и банковские реквизиты.

Тем, кто установил данное приложение на свой айфон рекомендуют – немедленно удалите внесённые в него данные и само приложение с телефона. После чего в целях безопасности смените пароль для доступа в личный кабинет Сбербанка.

В случае подозрения на несанкционированный вход в ваш личный кабинет – в срочном порядке обратитесь в клиентскую службу банка, - сообщают в Сбербанке.

Фото: pixabay.com

