Общество 27.04.2024 в 09:50

В Улан-Удэ хирурги больницы им. Семашко обучились новой методики лечения конечностей

Она позволяет сохранить ноги пациентов и улучшить кровоток
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Текст: Елена Патрикеева
В Улан-Удэ хирурги больницы им. Семашко обучились новой методики лечения конечностей

В Улан-Удэ 25 и 26 апреля в отделении рентгенхирургических методов диагностики и лечения больницы им. Семашко прошел мастер-класс по восстановлению проходимости артерий при поражении нижних конечностей. Для обучения хирургов был приглашен заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Сургутской областной клинической больницы Павел Кан.

В эти два дня было прооперировано шесть пациентов, каждый из которых страдал от физической боли в ноге, не позволяющей пройти и 20 метров. После выполнения операции по новой технологии, кровоток восстановится уже на следующие сутки, уйдут болевые ощущения, а главное - конечность будет спасена и улучшится качество жизни, рассказали в РКБ им. Семашко.

Как отметили врачи, критическая ишемия нижних конечностей встречается преимущественно у пациентов пожилого и старческого возраста, страдающих атеросклерозом и сахарным диабетом. Из-за критического дефицита кислорода в тканях стоп эти люди испытывают нестерпимую боль в состоянии покоя, появляются язвенно-некротические изменения, свидетельствующие о начинающейся гангрене. А это прямой путь к ампутации конечностей.

“Во время работы используется система Jetstream - специальный катетер вводится в просвет артерии и совершая 7000 оборотов в минуту, разбивает кальцинированные бляшки, аспирируя получающуюся пыль”, - уточнил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения больницы им. Семашко Юрий Хамаганов.

Новейшая технология теперь позволит не только сохранить ногу пациенту и восстановить кровоток, но и сделать это малоинвазивно, через небольшой прокол в бедре, когда не требуется даже наркоз.

“Врачи отделения высокопрофессиональные и имеют довольно большой опыт в эндоваскулярной хирургии нижних конечностей. Моя задача была показать принцип работы устройства, теперь они смогут успешно и самостоятельно выполнять данные операции”, - поделился Павел Кан.

Специалисты напомнили, что иногда даже самое дорогое и современное оборудование и лучшие врачи не могут спасти ногу. Врачи постоянно рекомендуют заняться своим здоровьем - бросить курить, правильно питаться, уделять время физической активности. Это не простые советы, а самые основные факторы риска развития атеросклероза и сахарного диабета.

Фото: Республиканская больница им. Семашко

Теги
хирургия РКБ им. Семашко

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