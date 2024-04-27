В Бурятии простятся с 48-летним военным из Кижингинского района

29 апреля в селе Булак простятся с военнослужащим Бато Цыреновым. В марте 2023 года он добровольно пошел на спецоперацию, получил ранение, но снова вернулся в строй.Как сообщил вайбер-чат «Кижинга-инфо.24/7», Бато Цыренов родился 15 марта 1976 года в многодетной семье младшим сыном. В 1982 году пошел в 1-й класс Ульзытуйской средней школы.«Бато принимал активное участие в школьных и классных мероприятиях. Был хорошим шахматистом, являлся участником сборной команды школы. Неоднократно принимал участие в районных соревнованиях по шахматам, по конным скачкам. Был призером районных конных скачек на своем скакуне Халтарке. Участвовал и в республиканских скачках», - рассказали в чате.После окончания 9 классов Бато Цыренов поступил в профессионально-техническое училище №10 в Кижинге. После окончания учебы и службы в армии с 1996 года работал в крестьянско-фермерском хозяйстве «Саранта» со своими родителями.«Бато очень любил лошадей. Он с детства был приучен к труду. Жил с родителями на отдаленной стоянке в местности Мозой. В дальнейшем сам был индивидуальным предпринимателем», - сообщает «Кижинга-инфо.24/7».В марте 2023 года Бато Цыренов ушел добровольцем на СВО. Летом 2023 года был контужен. Лечился в военном госпитале в Улан-Удэ, а после снова ушел на спецоперацию.Рядовой Бато Цыренов погиб 3 апреля 2024 года, проявив мужество в боях, верный присяге, братьям по оружию, в ходе выполнения боевой задачи по обороне своих позиций.Фото: «Кижинга-инфо.24/7»