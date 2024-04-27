Льгота по транспортному налогу для участников СВО

Вопрос: "Какие льготы появятся у участников СВО с мая 2024 года?"

Петр О.

Отвечает Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия:

- С мая 2024 года налоговая служба начнет производить начисление имущественных налогов физических лиц за 2023 год. При этом налоговый орган на основании имеющихся сведений в обязательном порядке учитывает льготы, которые имеются у граждан.

Законом Республики Бурятия от 6 марта 2023 №2523-VI часть 3 статьи 5.1 дополнена пунктом 3. Согласно этому дополнению физические лица, зарегистрированные в Бурятии, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей освобождены от уплаты транспортного налога в отношении одного легкового автомобиля, мотоцикла, мотороллера, зарегистрированного не позднее 31 декабря 2022 года (для владельцев двух и более транспортных средств по выбору за одно транспортное средство), в течение двух календарных лет, начиная с 01.01.2022.

В случае отсутствия транспортных средств у лиц, перечисленных выше, льгота распространяется на их супругу (супруга).

Перед тем, как обратиться в налоговый орган рекомендуется проверить наличие имеющихся налоговых льгот и период предоставления льготы. Данная возможность реализована в интернет сервисе «Личный кабинет налогоплательщика» в разделе «Профиль» - «Сведения» - «Льготы».

При наличии в разделе актуальных сведений о льготе, повторно направлять заявление о предоставлении льготы не требуется, льгота будет предоставлена в «проактивном порядке» на основании имеющих у налогового органа сведений.

В случае отсутствия в данном разделе сведений о льготе, необходимо самостоятельно направить заявление установленной формы (КНД 1150063) и документы, подтверждающие право на льготу. Заявление можно подать в налоговый орган, либо обратиться МФЦ или через «Личный кабинет налогоплательщика».

В мобильной версии Личного кабинета – приложении «Налоги ФЛ», необходимо зайти в раздел «Услуги» - «Оформить льготу» - выбрать «Заявление о предоставлении налоговой льготы».

В версии Личного кабинета на сайте ФНС России необходимо в разделе «Поиск» набрать «Заявление о предоставлении налоговой льготы».

Льгота предоставляется на основании предоставленных подтверждающих документов (справка с военной части и т.д.) подтверждающий документ обязательно должен содержать информацию об участии «Военнослужащего» в Специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.