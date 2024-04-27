Школьники Бурятии могут попробовать себя в сфере искусства

В Улан-Удэ с 26 апреля по 17 июля театр кукол «Ульгэр» запустил приём заявок на пятый сезон проекта «Театр и Школа: Байкальский эксперимент – 2024». Школа даст возможность ребятам попробовать себя в сфере искусства на практике и определится с будущей профессией. Вести занятия для школьников будут квалифицированные и профессиональные педагоги Санкт-Петербурга и Бурятии.

«Пятый сезон «Байкальской театральной школы» нам запомнится тем, что в этом году он пройдёт дважды. Первый этап состоялся в марте совместно с образовательным центром «Асториум», а второй традиционно в августе на Байкале. Уникальность проекта заключается в том, что мы ищем новые таланты, новые лица, которые, возможно, станут звёздами театрального искусства Бурятии. Найдутся и те ребята, которые раскроют себя в личностном плане и определятся с деятельностью, которая будет по душе. Я уверена, что предстоит ещё одна продуктивная творчеством смена, удачи!» - прокомментировала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

На Байкале планируется собрать восемьдесят креативных, творческих, амбициозных ребят в возрасте от 12 до 17 лет. А образовательная программа проекта в этом году предполагает мастер-классы и тренинги по актерскому мастерству, сценической речи, вокалу, сценическому движению, лекции по театральному искусству, рассказали в театре.

Помимо сбора заявок онлайн, работники театра «Ульгэр» планируют выезды в районы республики, для набора участников в режиме офлайн. Точкой первого смотра станет село Поселье Иволгинского района. Дальнейший маршрут объявят на сайте и в социальных сетях театра.

Подать заявку можно по ссылке.

Проект реализуется при Грантовой поддержке: «Движения Первых» и министерства культуры Бурятии.

Возрастное ограничение для участников: 12+

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