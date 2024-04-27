В Улан-Удэ на месте старых складов построят современный тренировочный комплекс

– Есть предложение на этом месте создать первый в Улан-Удэ учебно-производственный полигон для сотрудников Горсвета, Комбината по благоустройству, Водоканала. Мы живем в такое время, когда все меняется: технологии, инструменты, сами работы. Нужно повышать свое мастерство. Сейчас идёт большая конкуренция за места, конкуренция за рабочие руки. Поэтому мы заинтересованы, чтобы у нас работали высококвалифицированные специалисты. А где их взять? Как раз, работая на своих рабочих местах, заодно повышая мастерство специалистов. Идея хорошая, планов много, поэтому будем поддерживать этот проект, – сказал Игорь Шутенков.





Тренировочная площадка займет почти 5 тысяч квадратных метров. Здесь будут установлены металлические, железобетонные, деревянные опоры, трансформаторы, светофоры и другое современное оборудование. Благодаря этому все тренировки будут максимально приближены к реальным условиям. Планируется установка медиаэкрана, на котором будут транслировать лучшие практики по формированию комфортной городской среды и благоустройству общественных территорий, информация по технике безопасности, охране труда.





– Нужно повышать квалификацию электромонтеров. Не каждого на уличные работы допускают. Здесь будет автоматика, можно будет в спокойных условиях все изучить. Самое главное - это безопасность. Работа специалистов городских служб зачастую совмещена с рисками. Полигон поможет смоделировать все штатные и внештатные ситуации, с которыми может столкнуться специалист. Повышение общей компетентности сотрудников позволит снизить уровень рисков, связанных с человеческим фактором, – рассказал директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.





Планируется, что комплекс будет использоваться не только для обучения сотрудников коммунальных служб. Горсвет ведет большую работу с образовательными учреждениями Улан-Удэ. В рамках сотрудничества с ссузами и вузами здесь будут проводить производственные практики, профориентационные мероприятия для студентов. Это позволит увеличить спрос и заинтересованность в выборе рабочих профессий и повысить престиж и привлекательность бюджетных учреждений.







Мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову презентовали проект строительства современного учебного комплекса для городских коммунальных служб. Он разместится на производственной территории по ул. Мокрова. Здесь на муниципальной земле располагаются старые постройки и склады. Новый объект позволит более эффективно использовать территорию.– Мы знаем, как эту собственность результативно использовать, поэтому выбрано это место. Наши бюджетные учреждения коммунальной сферы умеют работать на результат. И наши горожане от этого только выигрывают, – отметил Игорь Шутенков.Идея создать полигон появилась после участия сотрудников «Горсвета» в конкурсе электромонтеров в Москве. Тогда команда из Улан-Удэ, участвуя в нем впервые, взяла бронзу, опередив делегации из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Барнаула и т.д.Фото: мэрия Улан-Удэ