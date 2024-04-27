Общество 27.04.2024 в 11:44
В Бурятии строитель водопровода получил предостережение прокуратуры
Работы на масштабном объекте начались с отставанием
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии взяла на контроль строительство централизованного водовода в селе Мухоршибирь. Его возводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Напомним, жители села Мухоршибирь давно страдают из-зa качества питьевой воды. Сейчас им приходится пользоваться водой с высоким содержанием железа и других примесей. Строительство водовода протяженностью более 10 километров должно решить эту проблему. Построить масштабный объект стоимостью 600 миллионов подрядная организация должна всего за год.
Отметим, что всего пару недель назад начальник управления капстроительства Бурятии Анатолий Урбанов заявил, что работы на объекте выполняются в соответствии с графиком.
Фото: прокуратура Бурятии
«Прокурор Мухоршибирского района Арсалан Цыренжапов выехал на объект и дал оценку соблюдению сроков производства работ. Установлено, что работы на четырех блоках водовода начаты на месяц позже предусмотренной графиком даты. Для предупреждения нарушения сроков ввода объекта в эксплуатацию прокурор объявил предостережение директору ООО «СтройКонсалтинг». Руководитель организации-подрядчика предупрежден о применении мер ответственности в случае неисполнения требований контракта», - рассказали в надзорном ведомстве.
Напомним, жители села Мухоршибирь давно страдают из-зa качества питьевой воды. Сейчас им приходится пользоваться водой с высоким содержанием железа и других примесей. Строительство водовода протяженностью более 10 километров должно решить эту проблему. Построить масштабный объект стоимостью 600 миллионов подрядная организация должна всего за год.
Отметим, что всего пару недель назад начальник управления капстроительства Бурятии Анатолий Урбанов заявил, что работы на объекте выполняются в соответствии с графиком.
Фото: прокуратура Бурятии
Тегистроительство водопровод