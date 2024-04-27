В Бурятии строитель водопровода получил предостережение прокуратуры

«Прокурор Мухоршибирского района Арсалан Цыренжапов выехал на объект и дал оценку соблюдению сроков производства работ. Установлено, что работы на четырех блоках водовода начаты на месяц позже предусмотренной графиком даты. Для предупреждения нарушения сроков ввода объекта в эксплуатацию прокурор объявил предостережение директору ООО «СтройКонсалтинг». Руководитель организации-подрядчика предупрежден о применении мер ответственности в случае неисполнения требований контракта», - рассказали в надзорном ведомстве.



