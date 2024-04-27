В Кяхтинском районе проходит благотворительная акция «Добрые руки»

В апреле в Кяхтинском районе проходит акция «Добрые руки» по поддержке семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (0+).

22 апреля отдел соцзащиты населения по Кяхтинскому району передал Центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый» из с. Субуктуй новые и б/у вещи от неравнодушных жителей района.

В апреле ветераном-пограничником, директором ООО «Охранного предприятия «Оберег», Саидом Касымовым оказана благотворительная помощь семьям, состоящим на профилактическом учёте, в виде продуктовых наборов. Саид Абайдулаевич совместно с начальником отдела соцзащиты Ириной Сафроновой в городе Кяхта доставили продуктовые наборы семьям, находящимся в социально опасном положении. На протяжении нескольких лет Саид Касымов оказывает благотворительную помощь в виде продуктов, новогодних подарков и прочее.

В Кяхтинском филиале Байкальского базового медицинского колледжа в рамках недели добра прошла акция «Помоги ближнему». Студенты и коллектив колледжа собрали одежду, игрушки, предметы личной гигиены, книги, канцелярию для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 23 апреля собранные вещи были переданы в отдел соцзащиты населения по Кяхтинскому району.

- На учёте отдела в настоящее время 21 семья, в них 48 детей. Специалистами отдела распределены по возрастам игрушки, канцелярия, одежда, часть передана семьям, находящимся в социально опасном положении и оставшаяся часть будет передана семьям в трудной жизненной ситуации, которые обратятся за ними в отдел, - сообщили в минсоцзащиты.

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Фото: Минсоцзащиты РБ