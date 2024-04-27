В Улан-Удэ начали заделывать швы на дорогах

В Улан-Удэ специалисты Комбината по благоустройству начали заливать швы на дорогах. За два дня дорожная бригада залила 1,3 км дорожных швов на улицах Вакарина и Комсомольская.

«Специалисты предварительно очищают трещины на асфальте от пыли и грязи. Затем с помощью специальной техники они заливают трещины битумом, а потом подсыпают их сверху гранитной крошкой. Это делается для уплотнения шва и чтобы колеса машин не цеплялись за него», - рассказали в комбинате по благоустройству.

Также в ближайшее время комбинат запланировал работы на улицах Дальневосточная, Зои Космодемьянской и Смолина.

Всего в этом году планируют устранить 9 километров трещин на городских дорогах.

Фото: Комбинат по благоустройству Улан-Удэ